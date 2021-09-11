13 московских музыкантов не допустили до концерта ко Дню города из‑за поддержки Навального

Федеральная служба охраны не разрешила 13 московским музыкантам выступить на концерте ко Дню города. Предположительно, такое решение связано с их поддержкой Алексея Навального. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал сотрудник Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев.

Списки выступающих проверяла ФСО, потому что на праздник собираются прийти Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. После проверки организаторам выдали списки допущенных до концерта людей, однако некоторых музыкантов и режиссеров найти в них не удалось.

Всего с концерта сняли 13 человек — 4 сотрудников хоровой капеллы, 3 человек из Государственного оркестра имени Светланова и 6 человек из команды режиссеров.

По словам Клюева, все они так или иначе поддерживали Алексея Навального. Некоторые оказались в слитых базах данных проектов политика, другие выходили на митинги. Данные Клюева тоже попали в открытый доступ, к нему приходила полиция и опрашивала по поводу утечки, предложив написать заявление на политика.

«Другие отстраненные так или иначе тоже засветились в „Умном голосовании“, митингах и подобном. Организаторы в шоке, им никто ничего не объяснил», — рассказал Клюев.

В середине августа московские силовики начали ходить по домам людей, чьи данные из проектов Навального утекли в сеть. Позже такие обходы начались в регионах.