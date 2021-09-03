Элфри Вудард снимется в экранизации романа Стивена Кинга «Жребий»

Американская актриса Элфри Вудард, известная по фильмам «Мандела», «Большой каньон», «Лоскутное одеяло», «Возвращение к истокам» и «12 лет рабства», сыграет вместе в экранизации романа Стивена Кинга «Жребий». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о писателе Бене Мирсе, который после успешного литературного дебюта возвращается за вдохновением в дом своего детства в местечке под названием Салемс-Лот. По сюжету он обнаруживает, что на его родной город охотится кровожадный вампир.

Вудард сыграет доктора Коди (в книге этот персонаж был мужчиной), которая помогает Бену Мирсу, Сьюзан Нортон и Мэтту Берку в борьбе с вампирами. Помимо нее, в фильме снимутся Льюис Пуллман, Маккензи Ли, Билл Кэмп и Спенсер Трит Кларк.

Производством ленты будет заниматься кинокомпания New Line. К работе над проектом привлекут создателей хоррор-франшизы «Заклятие» и фильма «Оно» — последний также поставлен по произведению Кинга.

Продюсерами нового проекта станут Джеймс Ван («Злое», «Астрал»), Майкл Клир («Проклятие монахини»), Рой Ли («Доктор сон») и Марк Волпер («Мотель Бейтса»). Сценаристом и режиссером выступит Гэри Доберман («Проклятие Аннабель 3»).