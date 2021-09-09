Власти Китая потребовали от игровых компаний сократить количество образов «женоподобных» мужчин

Власти Китая призвали крупнейшие игровые компании страны — Tencent и NetEase — не фокусироваться на прибыли и сократить количество контента, продвигающего «феминность». Об этом пишет AFP со ссылкой на китайское государственное информагентство «Синьхуа».

«Непристойные и насильственные образы, а также контент, порождающий нездоровые тенденции, такие как поклонение деньгам и женственности, должны быть устранены», — говорится в указе властей КНР.

Чиновники предупредили, что за нарушения компании будут наказаны. Какие санкции грозят за невыполнение требований — неясно. Разработчикам также приказали поменять дизайн игр, «вызывающих зависимость».

По словам доцента Гонконгского университета Гэн Суна, запрет на демонстрацию «женоподобных мужчин» связан с восприятием их как «физически слабых и эмоционально хрупких», из‑за чего они якобы не смогут «защитить нацию».

В августе власти Китая объявили, что будут бороться с фанатскими сообществами известных блогеров, актеров и музыкантов, участники которых преклоняются перед своими кумирами («айдолами»). Это якобы «отравляет умы молодежи», а также дает слишком большое влияние знаменитостям.

В рамках борьбы чиновники запретили айдол-шоу и приказали телеканалам не продвигать «женоподобных» мужчин. Вместо этого они потребовали активно продвигать «революционную и социалистическую культуру», а также традиционную культуру страны.

В Китае также борются с видеоиграми, заявляя, что они вызывают у подростков серьезную зависимость. В конце августа время, которое несовершеннолетние геймеры могут проводить за видеоиграми, ограничили тремя часами в неделю.