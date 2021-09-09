перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Visa в 2022 году повысит комиссии за оплату картами в супермаркетах 13:12
Lorde/YouTube
Лорд выпустила благотворительный мини-альбом 12:59
Роскомнадзор утвердил маркировку для иностранных компаний, нарушающих законы РФ 12:48
Власти Китая потребовали от игровых компаний сократить количество образов «женоподобных» мужчин 12:15
В России выявили 18 380 новых случаев коронавируса 11:39
Мужа убитой екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой приговорили к 8 годам колонии 11:05
Талибы захватили норвежское посольство в Кабуле 10:59
МЧС России/YouTube
Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно 10:23
Пользователи сообщили о сбоях в работе стриминговых и игровых ресурсов после блокировки VPN-сервисов 10:05
«Открой душу»: вышел новый трейлер «Полуночной мессы» 9:28
МОК отстранил Северную Корею от Олимпиады в Пекине 8:33
Хоакин Феникс читает племяннику легенду о жизни и смерти в трейлере драмы «C’mon C’mon» 2:41
Amazon показал тизер-трейлер фильма «Encounter» с Ризом Ахмедом в главной роли 1:58
Team Coco/YouTube
Брюс Уиллис снимется в боевике «Корректирующие меры». Он выйдет на стриминговом сервисе Tubi 0:12
В аэропорту Домодедово задержали Сергея Фаге. У сооснователя «Островка» нашли наркотики Вчера в 23:09
В сети появился второй трейлер «Множественных святых Ньюарка» Вчера в 22:42
NYT: майнинг биткоинов требует ежегодно больше электроэнергии, чем Финляндия Вчера в 22:07
Собянин объявил о строительстве нового вокзала рядом с Ленинградским Вчера в 21:38
AshleyNaglier/Twitter
Звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Лю Сыму работал стоковой моделью до актерской карьеры Вчера в 21:30
ABBA побили рекорд по предзаказам нового альбома «Voyage» Вчера в 20:57
Отключить рекламу

Власти Китая потребовали от игровых компаний сократить количество образов «женоподобных» мужчин

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:15

Власти Китая призвали крупнейшие игровые компании страны — Tencent и NetEase — не фокусироваться на прибыли и сократить количество контента, продвигающего «феминность». Об этом пишет AFP со ссылкой на китайское государственное информагентство «Синьхуа».

«Непристойные и насильственные образы, а также контент, порождающий нездоровые тенденции, такие как поклонение деньгам и женственности, должны быть устранены», — говорится в указе властей КНР.

Чиновники предупредили, что за нарушения компании будут наказаны. Какие санкции грозят за невыполнение требований — неясно. Разработчикам также приказали поменять дизайн игр, «вызывающих зависимость».

По словам доцента Гонконгского университета Гэн Суна, запрет на демонстрацию «женоподобных мужчин» связан с восприятием их как «физически слабых и эмоционально хрупких», из‑за чего они якобы не смогут «защитить нацию».

В августе власти Китая объявили, что будут бороться с фанатскими сообществами известных блогеров, актеров и музыкантов, участники которых преклоняются перед своими кумирами («айдолами»). Это якобы «отравляет умы молодежи», а также дает слишком большое влияние знаменитостям.

В рамках борьбы чиновники запретили айдол-шоу и приказали телеканалам не продвигать «женоподобных» мужчин. Вместо этого они потребовали активно продвигать «революционную и социалистическую культуру», а также традиционную культуру страны.

В Китае также борются с видеоиграми, заявляя, что они вызывают у подростков серьезную зависимость. В конце августа время, которое несовершеннолетние геймеры могут проводить за видеоиграми, ограничили тремя часами в неделю.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
France-Presse
Синьхуа
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить