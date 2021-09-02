В Китае запретили показывать шоу талантов и призвали не популяризировать «женоподобных» мужчин

Власти Китая запретили телеканалам транслировать реалити-шоу талантов, молодые участники которых становятся кумирами юных китайцев. Об этом сообщила The Guardian.

Таким образом руководство страны надеется противостоять фанатской культуре, которая обогащает индустрию развлечений и якобы вводит молодежь в заблуждение, прививая им неверные ценности.

«Вещательные и телевизионные учреждения не должны показывать программы по развитию кумиров или эстрадные шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей», — такие правила отныне действуют в Китае.

Государственные регуляторы также требуют, чтобы телекомпании не демонстрировали «ненормальную эстетику», включающую в себя «женоподобных» мужчин, «вульгарных инфлюэнсеров», чрезмерно богатых звезд и артистов с «упадком морали».

Представители властей отметили, что их рекомендации призваны создать атмосферу любви к партии и стране, а также способствовать уважению к морали и искусству. Также они, очевидно, приняты для борьбы с иррациональным, по мнению государства, поклонением знаменитостям.

Новые правила препятствуют крайне успешным развлекательным проектам, таким как «Youth with You» и «Produce 101», за основу которых были взяты популярные южнокорейские и британские форматы. Их в основном смотрят молодые люди младше 30 лет.

Власти призвали СМИ также «решительно противостоять демонстрации богатства и удовольствий, интересу к сплетням и частной жизни, негативным горячим темам, вульгарным интернет-селебрити и бездонному признанию уродства» в области развлечений.

«Проблема в том, что индустрия поп-культуры также вносит важный вклад в экономику, создает рабочие места и так далее. И многим людям это нравится, так что вопрос не в запрете, а в замещении на то, что нравится партии», — прокомментировал исследователь Азии Мишель Хоккс.