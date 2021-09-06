Талибы заявили о взятии Панджшера и прекращении войны. СМИ пишут о бегстве бывшего вице-президента

В соцсетях появились кадры с талибами, стоящими перед воротами резиденции губернатора Панджшера.

Террористическое движение «Талибан»* заявило победе над войсками сопротивления в Панджшере — последней неподконтрольной им провинции. Об этом пишет Reuters .

Пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид написал в твиттере, что «последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен». Если это правда, то экстремисты контролируют все 34 провинции Афганистана.

На пресс-конференции в Кабуле Муджахид заявил о завершении войны. По его словам, талибы рассчитывают достичь стабильности в Афганистане, а любой, кто возьмет в руки оружие, будет рассматриваться ими как враг народа и страны.

Муджахид утверждает, что при взятии Панджшера ни один мирный гражданин не погиб и что силы сопротивления в этой провинции отказались от переговоров. Он добавил, что электричество и телефонную связь включат в Панджшере с понедельника.

РИА «Новости» со ссылкой на Муджахида пишет, что талибы завершили формирование нового правительства, «остались технические моменты». Кто войдет в его состав, не уточняется.

По данным турецкого агентства «Анадолу», бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, один из лидеров сопротивления, покинул Афганистан, улетев в Таджикистан.

Глава внешних связей сопротивления Али Майсам Назари отрицает сообщения о победе «Талибана». У себя в твиттере он заявил, что силы сопротивления «присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу».

«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считаные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направилась часть войск, верных правительству.

Туда же прибыл вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя законным лидером страны после того, как афганский президент сложил с себя полномочия и улетел за границу. Возглавил сопротивление Ахмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда, который воевал в 80-е годы в Панджшере против советских солдат.

Панджшерское ущелье — стратегически важная территория, окруженная горами Гиндукуш. Оно делит Афганистан на две части, по его территории проходят самые удобные перевалы между северными и южными провинциями страны. В 80-е годы получить полный контроль над ущельем безуспешно пытались советские войска.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.