«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «Умного голосования»

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт проекта «Умное голосование» и его «зеркала» после того, как Роскомнадзор внес их в реестр запрещенных. Об этом сообщает TJ со ссылкой на пресс-службу компании.

«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — заявили в «Яндексе».

В ночь на 7 сентября пользователи TJ заметили, что из поисковика пропали ссылки на сайт «Умного голосования», но их все еще можно найти, если пользоваться VPN. Они предположили, что это может быть связано с судебным решением, по которому поисковикам «Яндексу» и Google запретили выдавать результаты на словосочетание «умное голосование». В «Яндексе» заявили, что РКН блокирует проект не из‑за этого, а из‑за его связи с ФБК*.

Накануне соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что РКН начал блокировку сайта «Умного голосования» с помощью технологии для изоляции рунета.

«Умное голосование» — это проект Алексея Навального. Платформа советует избирателям, за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.

* Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом.