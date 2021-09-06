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Леонид Волков: Роскомнадзор приступил к блокировке сайта «Умного голосования»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:07

Роскомнадзор начал блокировку сайта «Умного голосования» с помощью технологии для изоляции рунета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков.

«Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш „экстремистский“ сайт с хостинга appspot провалились», — написал оппозиционер.

По словам Волкова, сайт блокируют с помощью ТСПУ — технических средств противодействия угрозам. Операторы связи обязаны были установить технологию по закону о «суверенном рунете».

«Умное голосование» — это проект Алексея Навального. Платформа советует избирателям, за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.

Леонид Волков отметил, что сайт «Умного голосования» был последним из незаблокированных в России сайтов команды Навального.

В июле РКН заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com. Генпрокуратура разрешила ограничить доступ к странице, сославшись на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По ней блокируются сайты, на которых есть материалы с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Позже Роскомнадзор дважды потребовал от Google и Apple удалить приложение «Навальный» из их онлайн-магазинов. Отказ от его блокировки в регуляторе могут расценить как вмешательство в российские выборы. В августе российские мобильные операторы и провайдеры начали блокировать приложение.

3 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске словосочетание «умное голосование». Решение основывалось на иске, который подала компания, продающая овечью шерсть.

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