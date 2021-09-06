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«Книги захламляют голову»: слова Павла Дурова о вреде Netflix и TikTok превратились в мем

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:47

5 сентября создатель Telegram Павел Дуров высказался в личном блоге о вреде онлайн-кинотеатра Netflix и соцсети TikTok, которые, по его мнению, мешают гражданам отличать вымысел от реальности. В твиттере отреагировали на его слова и запустили флешмоб.

Дуров утверждает, что пища и потребляемая информация работают схожим образом: от первого зависит физическое состояние, от второго — психическое. Если подавать мозгу реальные данные, он будет обрабатывать их даже в фоновом режиме и предлагать неожиданные решения.

Пользователи обратили внимание на новостную подводку «Афиши Daily», в которой была кратко пересказана мысль создателя Telegram.

Они интерпретировали ее по своему, заменив Netflix и TikTok на книги, видеоигры и даже фреймворки.

«Павел Дуров объяснил, как видеоигры захламляют голову и не дают решать действительно важные задачи. На глубинном уровне мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому начинает решать несуществующие проблемы», — написал один из пользователей.

Некоторые даже упоминали националистическое и женоненавистническое движение «Мужское государство».

«Павел Дуров не объяснил, как телеграм канал МГ захламляет голову подросткам и не дает решать действительно важные задачи. На глубинном уровне мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому начинает бороться с несуществующей повесточкой», — kiboune_tweets.

«А, так это Netflix и TikTok не дают Дурову заблокировать канал Позднякова», — xeinricx.

«Очень вдохновляет а теперь заблокируй «Мужское государство», — tonyyes_02.

© gifer.com

Часть пользователей возмутилась и посмеялась уже над самим Дуровым.

«Та ваша одноклассница, которая ушла в ЗОЖ и написала курсы по инфо-цыганству», — TheBiggrib.

«Павел Дуров тот самый „ранний“ миллениал, который подустал от жизни, не хочет идти к психологу, поэтому начал шарить за осознанность, связь с вселенной, возможно, карты желаний и разные духовные чистки пространства», — lzvtbtln.

«С каждым днем мне все больше хочется верить в конспирологическую теорию о том, что Дуров умер в 2018 и его команда это скрывает», — sir0gay.

«А Паша Дуров знает, что некоторые люди хотят просто отдохнуть, потребляя развлекательный контент, а не решать 24 часа в сутки „действительно“ важные задачи?», — ProstoGets.

© gifer.com

Ранее предприниматель заявил, что двадцать лет назад у людей было больше свободы — децентрализованный интернет и «относительно неограниченная» банковская система, которые были уничтожены технологическими гигантами Apple и Google и сервисами Visa и Mastercard. По его словам, с каждым годом власти все больше контролируют жизнь граждан, которые добровольно носят с собой устройства слежения — смартфоны.

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