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«Мы менее свободны, чем 20 лет назад». Дуров — об усилении цензуры и ограничении прав людей

Валерия Корниенко
Вчера в 21:30

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров уверен, что человечество с каждым годом становится все более несвободным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В целом мы считаем, что мир становится лучше каждый год. Но когда речь заходит об отдельных свободах — ситуация прямо противоположная. Большинство исследований свидетельствуют о том, что человечество сейчас менее свободно, чем несколько лет назад», — утверждает бизнесмен.

В частности, двадцать лет назад людям были доступны децентрализованный интернет и «относительно неограниченная» банковская система, отмечает Дуров. Однако сегодня, по его словам, Apple и Google «поддают цензуре информацию и приложения на наших телефонах», а «Visa и MasterCard ограничивают круг товаров и услуг, за которые мы можем платить».

«С каждым годом мы отдаем все больше власти и контроля над нашей жизнью горстке неподотчетных руководителей корпораций, которых мы не избирали», — заявил предприниматель.

Он подчеркнул, что большинство людей добровольно носят с собой устройства слежения — смартфоны, позволяя корпорациям использовать свои личные данные для таргетинга контента, «который отвлекает нас некачественными развлечениями».

«В 2017 году Китай обогнал США, став крупнейшей экономикой мира путем покупки власти, показывая миру, что индивидуальные свободы не нужны для экономического развития», — пишет Дуров. По примеру Китая большинство стран тоже начинают ограничивать права граждан и становятся авторитарными, отметил он.

«Наблюдая за этим, я гадаю, что станет наследием нашего поколения. Войдем ли мы в историю как те, кто позволил свободным обществам превратиться в безысходные кошмары? Или нас будут помнить как защищавших свободы, за которые так упорно боролись предыдущие поколения?» — заключил миллиардер.

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