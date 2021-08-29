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Пловец Дмитрий Черняев победил на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Дарья Мельникова
Вчера в 14:32

Российский пловец Дмитрий Черняев одержал победу в заплыве на 100 метров брассом на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спортсмен не только завоевал золотую медаль, но и установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 31,96 секунд. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Даниэлю Де Фариа Диасу — 1 минута 32,37 секунд на Паралимпиаде-2012.

Второе место в заплыве занял колумбиец Мойзес Фуентес Гарсиа с отставанием на 3,9 секунды, а третье — грек Антониос Цапатакис (8,24).

На данный момент сборная России завоевала 15 золотых медалей, 9 серебряных и 26 бронзовых, заняв третье место в медальном зачете. На первом месте Китай, на втором — Великобритания Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

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