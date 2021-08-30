Легкоатлет Антон Прохоров победил на Паралимпиаде в беге на 100 метров

Российский спортсмен Антон Прохоров одержал победу в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «Коммерсант».

Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды, установив новый мировой рекорд в категории Т42 — спортсмены с одиночной ампутацией выше колена или с аналогичной инвалидностью.

Второе место занял бразилец Винисиус Гонсалвес Родригес (12,05), третье — немец Леон Шефер (12,22).

Для российских легкоатлетов это золото стало третьим в копилке за 30 августа. Ранее Дмитрий Сафронов одержал победу в забеге на 100 метров в категории Т35 (спортсмены с нарушением координации, такими как гипертонус, атаксия, атетоз, а также церебральным параличом), установив мировой рекорд — 11,39 секунды.

Золото заработал и прыгун в длину Евгений Торсунов в категории Т36 (спортсмены с нарушением координации, такими как гипертонус, атаксия, атетоз, а также церебральным параличом, более склонные к потере слуха).

На данный момент сборная России завоевала 19 золотых медалей, 11 серебряных и 31 бронзовую, заняв третье место в медальном зачете. На первом месте Китай, на втором — Великобритания. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.