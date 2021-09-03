В Москве начали продавать воздух с Патриарших прудов

На Патриарших прудах начали продавать бутылки с местным воздухом. Фотографии киоска опубликовал телеграм-канал «Новости Москвы». По его информации, за 0,5 литра воздуха с Патриарших просят 100 рублей.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал, что продажа таких бутылок не противоречит закону. Подобный товар можно считать сувенирной продукцией, пояснил он.