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В Москве начали продавать воздух с Патриарших прудов

Семён Гудошников
Сегодня в 15:53

На Патриарших прудах начали продавать бутылки с местным воздухом. Фотографии киоска опубликовал телеграм-канал «Новости Москвы». По его информации, за 0,5 литра воздуха с Патриарших просят 100 рублей.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал, что продажа таких бутылок не противоречит закону. Подобный товар можно считать сувенирной продукцией, пояснил он.

«Если люди ради прикола готовы за это заплатить, то почему бы не продавать? Это из раздела курьезов. Есть такие штуки, которые могут и дороже стоить, и их ради прикола и покупают», — заявил Шапкин, отметив, что «никто у нас воздух до такой степени не охраняет».

После первой презентации нового альбома Канье Уэста с нее тоже начали продавать воздух. Но стоил он гораздо дороже — цена за пакет доходила до 2125 долларов (примерно 157 тыс. рублей).

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