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На «России 24» заявили, что The Bell мог сам выпустить провокационную рассылку, чтобы сорвать выборы

Семён Гудошников
Сегодня в 13:55

На «России 24» вышел сюжет про взлом почтового аккаунта The Bell. Ведущие назвали рассылку, которая пришла читателям, «агиткой» и попыткой дискредитировать выборы. Приглашенные эксперты предположили, что она могла быть написана самой редакцией, а заявления о взломе якобы были сделаны, чтобы «сдать назад» и не попасть в списки иноагентов.

В начале сюжета ведущий Алексей Казаков пересказал текст рассылки: «не ходить на участки вообще, испортить бюллетень или не участвовать в электронном голосовании». Он заявил, что такие формулировки привычны для «определенной публики», а их стиль пропагандистский, а не журналистский.

«Ждать такого вполне можно было бы от того или иного иностранного агента. Или какой‑нибудь нежелательной организации. Только отправитель и его почтовый адрес в каждом письме указаны четко — The Bell. Редакция которого ни к иноагентам, ни к нежелательным организациям вроде бы не имеет никакого отношения. Поэтому смотрится такое весьма странно, точнее, весьма провокационно», — сказал он.

Затем слово взяла автор сюжета Елизавета Храмцова, которая перечислила некоторые заголовки The Bell, заявив, что от таких текстов может не захотеться жить в России. Рассылку она назвала «агиткой», написанной в знакомом для читателей The Bell стиле.

Приглашенный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сказал, что The Bell «косит под бизнес-издание», но похож на РБК, когда главным редактором там работала Елизавета Осетинская (нынешний главред The Bell). Михайлов утверждает, что тогда в РБК «очень любили называть себя бизнес-изданием, но постоянно писали о внесистемной политике».

Еще один эксперт, политолог Сергей Карнаухов, счел, что рассылка на самом деле была написана The Bell, но ее авторы не ожидали такого резонанса. Сообщения редакции о взломе он назвал попыткой оправдаться, чтобы не попасть в список иноагентов.

Автор сюжета добавила, что The Bell создавался в том числе на грант от университета Беркли и на деньги от Европейского фонда поддержки демократии, но в списках иноагентов пока не значится. По мнению Храмцовой, к таким СМИ сейчас повышенное внимание у западных фондов.

В конце сюжета Александр Ионов, после жалобы которого иноагентом признали «Медузу»*, рассказал о зум-конференциях с участием российских НКО, журналистов и «их кураторов на Западе». Общественник заявил, что сейчас «всем нужно отчитываться» за деньги, полученные в 2020 году, а с сентября «открываются новые грантовые окна».

Накануне издание The Bell сообщило об очередном взломе. Вместо традиционной утренней рассылки читателям пришел текст с призывом не ходить на выборы. В издании подчеркнули, что не участвуют в политической деятельности и никогда не призывают читателей к каким‑либо действиям. Там отметили, что злоумышленники, вероятно, не получили доступ к данным подписчиков. За неделю до этого The Bell сообщил об атаке на свой сайт, из‑за которой тот в течение некоторого времени был недоступен.

*Минюст включил «Медузу» в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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