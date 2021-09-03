На «России 24» заявили, что The Bell мог сам выпустить провокационную рассылку, чтобы сорвать выборы

На «России 24» вышел сюжет про взлом почтового аккаунта The Bell. Ведущие назвали рассылку, которая пришла читателям, «агиткой» и попыткой дискредитировать выборы. Приглашенные эксперты предположили, что она могла быть написана самой редакцией, а заявления о взломе якобы были сделаны, чтобы «сдать назад» и не попасть в списки иноагентов.

В начале сюжета ведущий Алексей Казаков пересказал текст рассылки: «не ходить на участки вообще, испортить бюллетень или не участвовать в электронном голосовании». Он заявил, что такие формулировки привычны для «определенной публики», а их стиль пропагандистский, а не журналистский.

«Ждать такого вполне можно было бы от того или иного иностранного агента. Или какой‑нибудь нежелательной организации. Только отправитель и его почтовый адрес в каждом письме указаны четко — The Bell. Редакция которого ни к иноагентам, ни к нежелательным организациям вроде бы не имеет никакого отношения. Поэтому смотрится такое весьма странно, точнее, весьма провокационно», — сказал он.

Затем слово взяла автор сюжета Елизавета Храмцова, которая перечислила некоторые заголовки The Bell, заявив, что от таких текстов может не захотеться жить в России. Рассылку она назвала «агиткой», написанной в знакомом для читателей The Bell стиле.

Приглашенный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сказал, что The Bell «косит под бизнес-издание», но похож на РБК, когда главным редактором там работала Елизавета Осетинская (нынешний главред The Bell). Михайлов утверждает, что тогда в РБК «очень любили называть себя бизнес-изданием, но постоянно писали о внесистемной политике».

Еще один эксперт, политолог Сергей Карнаухов, счел, что рассылка на самом деле была написана The Bell, но ее авторы не ожидали такого резонанса. Сообщения редакции о взломе он назвал попыткой оправдаться, чтобы не попасть в список иноагентов.

Автор сюжета добавила, что The Bell создавался в том числе на грант от университета Беркли и на деньги от Европейского фонда поддержки демократии, но в списках иноагентов пока не значится. По мнению Храмцовой, к таким СМИ сейчас повышенное внимание у западных фондов.

В конце сюжета Александр Ионов, после жалобы которого иноагентом признали «Медузу»*, рассказал о зум-конференциях с участием российских НКО, журналистов и «их кураторов на Западе». Общественник заявил, что сейчас «всем нужно отчитываться» за деньги, полученные в 2020 году, а с сентября «открываются новые грантовые окна».

Накануне издание The Bell сообщило об очередном взломе. Вместо традиционной утренней рассылки читателям пришел текст с призывом не ходить на выборы. В издании подчеркнули, что не участвуют в политической деятельности и никогда не призывают читателей к каким‑либо действиям. Там отметили, что злоумышленники, вероятно, не получили доступ к данным подписчиков. За неделю до этого The Bell сообщил об атаке на свой сайт, из‑за которой тот в течение некоторого времени был недоступен.

*Минюст включил «Медузу» в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.