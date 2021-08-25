Издание The Bell сообщило об атаке на свой сайт

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бегунья Тимановская продала медаль на eBay за 21 тыс. долларов. Деньги пойдут на поддержку атлетов 16:39
Группа «Источник» выпустила трек «Горю». Он стал саундтреком к аудио-сериалу «Охотники за книгами» 16:35
Талибы запретят публично слушать и исполнять музыку в Афганистане 15:48
Шойгу предложил создать систему защиты от антироссийской пропаганды 15:45
В Лондоне открылась выставка фотопортретов выживших жертв холокоста. Снимки делала Кейт Миддлтон 15:17
Anadolu Agency/Getty Images Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне
Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне 15:14
Убийство Моргенштерна в самом дорогом клипе рэпера «Dinero» 14:47
Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок 14:40
Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка 14:12
ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами 13:10
Анна Алешникова/Facebook В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix
В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix 12:29
Loqiemean представил новый остросоциальный сингл «Good Not Ok» 12:18
The Beatles выпустят переиздание альбома «Let It Be» 1970 года 11:43
Опрос: большинство россиян не хотели бы работать с мужем или женой в одной компании 11:24
В приквеле «Короля Льва» появятся Келвин Харрисон и Аарон Пьер. Они озвучат молодых Шрама и Муфасу 11:12
В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса 11:09
Chvrches/Instagram Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence»
Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence» 10:16
Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Впервые за пандемию 10:12
Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в сексуальном насилии 9:31
Baby Keem и Кендрик Ламар выпустили совместный трек «Family Ties» 9:22
Отключить рекламу

Издание The Bell сообщило об атаке на свой сайт

Юлия Онодэра
25 августа 2021  20:30

Онлайн-издание The Bell сообщило об атаке на свой сайт, из‑за которой тот в течение некоторого времени оставался недоступен. Об этом сотрудники СМИ рассказали в телеграм-канале.

Они отметили, что проблемы с доступом на сайт сохраняются и сейчас. «Мы работаем над решением проблемы с привлечением максимальных ресурсов, и рассчитываем, что до конца сегодняшнего дня сайт вернется в строй», — добавили в The Bell.

В компании намерены принять дополнительные меры по усилению защиты серверов. По мнению представителей медиа, это позволит свести вероятность повторения таких инцидентов к минимуму.

Сотрудники издания подчеркнули, что почтовые рассылки The Bell выходят в обычном режиме, несмотря на проблемы с сайтом.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить