Онлайн-издание The Bell сообщило об атаке на свой сайт, из‑за которой тот в течение некоторого времени оставался недоступен. Об этом сотрудники СМИ рассказали в телеграм-канале.

Они отметили, что проблемы с доступом на сайт сохраняются и сейчас. «Мы работаем над решением проблемы с привлечением максимальных ресурсов, и рассчитываем, что до конца сегодняшнего дня сайт вернется в строй», — добавили в The Bell.

В компании намерены принять дополнительные меры по усилению защиты серверов. По мнению представителей медиа, это позволит свести вероятность повторения таких инцидентов к минимуму.

Сотрудники издания подчеркнули, что почтовые рассылки The Bell выходят в обычном режиме, несмотря на проблемы с сайтом.