Издание The Bell сообщило о новом взломе. В утренней рассылке читателей призвали к бойкоту выборов

«Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли. Мы разбираемся в произошедшем и просим у всех прощения», — заявили в The Bell.

Ниже в тексте, однако, предлагается несколько вариантов: кроме того, чтобы не ходить на выборы, это — прийти, но испортить бюллетень, проголосовать за любую партию, кроме «Единой России» и не голосовать на портале «Госуслуг».

После взлома читателям пришла вторая рассылка — уже от самого издания. «Медуза» (признана в России СМИ-иноагентом) приводит ее текст: «Все, что мы пока знаем об атаке, свидетельствует о том, что взломщики не получили доступа к данным подписчиков. The Bell не участвует в политической деятельности и никогда не призывает читателей ни к каким действиям. Наша единственная задача — предоставление вам объективной информации. Мы продолжаем разбираться и обязательно сообщим вам подробности».

25 августа The Bell сообщило об атаке на свой сайт, из‑за которой тот в течение некоторого времени был недоступен. В издании пообещали принять дополнительные меры, которые должны свести вероятность повторения таких инцидентов к минимуму.