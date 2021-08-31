На Дальнем Востоке появится первый город-миллионник. Он будет построен на базе Владивостока

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует создать на базе Владивостока городскую агломерацию с населением более миллиона человек. Об этом глава ведомства Алексей Чекунков рассказал в интервью РБК.

«На сегодня де-юре муниципалитет Владивостока насчитывает всего 600 тысяч человек, хотя фактически там проживают больше. Если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, у нас появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке», — сообщил Чекунков.

По его словам, сейчас просчитывается бизнес-модель создания такого города-спутника. Населенный пункт может так и назваться — «Спутник», отметил министр.

Источник издания, ознакомленный с деталями проекта, рассказал, что проект будет реализовываться при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края.

На данный момент в России насчитывается 15 городов-миллионников. Последним такой статус получил Красноярск в 2012 году.

В начале августа министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири от трех до пяти крупных городов с населением до миллиона человек. В один из этих центров он рекомендовал перенести столицу.