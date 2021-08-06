Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять крупных городов и перенести в один из них столицу

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил построить в Сибири от трех до пяти крупных городов с населением до миллиона человек. В один из этих центров он рекомендует перенести столицу, сообщил сайт Минобороны.

По словам Шойгу, подобные планы по развитию Сибири существовали в советское время, но не были реализованы после распада СССР. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — отметил министр.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на те или иную сферу деятельности», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны уже высказывал предложение по переносу столицы России в восточную часть страны в 2012 году. Правда тогда речь не шла о новом городе. «Нам столицу надо переносить куда‑то дальше, в Сибирь», — говорил Шойгу. По его мнению, такая перемена поможет прекратить отток людей из регионов.

Владимир Путин же заявлял, что считает правильным перенести часть федеральных органов власти в Сибирь, а также перевести туда офисы крупных компаний. Пока Москву покинул разве что Конституционный суд: он с 2008 года находится в Петербурге.