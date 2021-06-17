Роскомнадзор объявил о блокировке VPN-сервисов Opera VPN и VyprVPN

Роскомнадзор ограничил работу VPN-сервисов Opera VPN и VyprVPN. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным РКН, программы можно использовать для доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому запрещенному контенту.

Ограничения не затронут российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В белые списки внесены 130 организаций. После новых запросов и проведения проверки списки могут дополнить.

В 2019 году Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов, в том числе VyprVPN, подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Девять из десяти компаний отказались это сделать, согласился только VPN-сервис от «Лаборатории Касперского». Поступало ли такое предложение представителям Opera VPN, неизвестно.