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Роскомнадзор заблокирует еще шесть VPN-сервисов. Среди них NordVPN и Hola

Виктория Шанина
Сегодня в 9:46

Роскомнадзор планирует заблокировать в России еще шесть VPN-сервисов. Ведомство намерено ввести централизованное управление в отношении площадок, пишет «Коммерсант».

Под ограничения попадут сервисы Hola, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. РКН попросил российские ведомства проинформировать, если эти платформы используются «для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций». В этом случае некоторые компании могут продолжить работать с VPN-сервисами.

17 июня РКН заблокировал сервисы Opera VPN и VyprVPN. По данным ведомства, программы можно использовать для доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому запрещенному контенту.

В 2019 году Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. В том числе, требование было направлено к NordVPN, VPN Unlimited, IPVanish, Hola, ExpressVPN и VyprVPN. Девять из десяти компаний отказались это сделать, согласился только VPN-сервис от «Лаборатории Касперского».

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