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Все шутят над обложкой нового альбома Дрейка. Как насчет пародий на другие культовые пластинки?

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:50

30 августа канадский рэпер Дрейк опубликовал в инстаграме обложку долгожданного альбома «Certified Lover Boy», на которой изображено 12 эмодзи беременных женщин. Изображение создал Дэмиен Херст — один из самых богатых художников современности и арт-коллекционер.

Дизайн сразу же озадачил поклонников рэпера и его коллег. Некоторые искали скрытые смыслы в изображении, другие называли его плохой шуткой и издевкой. Но в основном инфоповод развлекал пользователей, так что в первые дни своей славы обложка получила множество мемов и пародий.

И это обычная история, когда обложка громкого альбома порождает фан-арт. Есть большое количество примеров пародий на пластинки популярных музыкантов вроде The Beatles, Pink Floyd, Weezer и прочих исполнителей. Портал Know Your Meme сделал подборку таких обложек, а мы выбрали самые интересные.

Первая из них — карикатура на оформление альбома Nirvana «Nevermind», герой которой — младенец Спенсер Элден — успел повзрослеть и подать в суд на бывших участников группы за распространение детской порнографии. Вместо него героем фан-арта стал Барт Симпсон.

© Know Your Meme

Еще одна известная пародия — на обложку альбома Кендрика Ламара «Damn.». Слово в названии пластинки переводится как «проклятье» или «блин» и используется в ситуациях, когда что‑то идет не по плану. Кажется, парень с обложки не совсем так представлял себе мелирование волос.

© HudMo/Twitter

Альбом рокеров Rage Against the Machine «Evil Empire» тоже получил сатирическую версию. На ней в супергеройском костюме изображен Шегги — персонаж из мультсериалов о Скуби-Ду, известный своей трусливостью, а еще любовью к разным вкусностям. Вот что Скуби-печенье делает с мужчиной!

© Know Your Meme

Следующая пародия — коллаборация пластинки Gorillaz «Demon Days» и «Южного Парка». Вместо 2-D, Мердока, Нудл и Рассела на обложке изображены Эрик, Стэнли, Кайл и Кенни. Псевдоальбом называется «Cow Days» и отсылает к одноименному эпизоду сериала.

© Know Your Meme

Обложка альбома Канье Уэста «Ye» была не только воссоздана истинными художниками и ценителями музыки из реддита, но и интерпретирована пользователями твиттера. Для этого даже был придуман сайт yenerator.com.

На оригинальной обложке написано «Я ненавижу жить. С биполярным расстройством. Это классно». Кому‑то показалось, что надпись «Twin Peaks» будет смотреться более уместно на этом фоне.

© sparky_sean/Twitter

Альбом «The Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd обладает одной из самых узнаваемых обложек в истории. Пародий на нее множество, но вот особенно милая — с пони Радугой Дэшем, который становится продолжением спектра. Только взгляд у него немного зловещий, будто у него тоже есть своя темная сторона.

Последний пример — на дизайн альбома Playboi Сarti «Die Lit». Кто только не прыгал с этой сцены вместо рэпера: человечек из Minecraft, Барт Симпсон и даже медведь. А еще Сквидвард из «Спанч Боба», летящий в толпу злодеев мультсериала. Но не переживайте: кажется, белка Сэнди готовится его спасти.

© Pinterest

И куда же без карикатур на тот самый альбом Дрейка.

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