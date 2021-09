Все шутят над обложкой нового альбома Дрейка. Как насчет пародий на другие культовые пластинки?

И это обычная история, когда обложка громкого альбома порождает фан-арт. Есть большое количество примеров пародий на пластинки популярных музыкантов вроде The Beatles, Pink Floyd, Weezer и прочих исполнителей. Портал Know Your Meme сделал подборку таких обложек, а мы выбрали самые интересные.

Первая из них — карикатура на оформление альбома Nirvana «Nevermind», герой которой — младенец Спенсер Элден — успел повзрослеть и подать в суд на бывших участников группы за распространение детской порнографии. Вместо него героем фан-арта стал Барт Симпсон.