Все шутят над обложкой нового альбома Дрейка. Как насчет пародий на другие культовые пластинки?

30 августа канадский рэпер Дрейк опубликовал в инстаграме обложку долгожданного альбома «Certified Lover Boy», на которой изображено 12 эмодзи беременных женщин. Изображение создал Дэмиен Херст — один из самых богатых художников современности и арт-коллекционер.
Дизайн сразу же озадачил поклонников рэпера и его коллег. Некоторые искали скрытые смыслы в изображении, другие называли его плохой шуткой и издевкой. Но в основном инфоповод развлекал пользователей, так что в первые дни своей славы обложка получила множество мемов и пародий.
И это обычная история, когда обложка громкого альбома порождает фан-арт. Есть большое количество примеров пародий на пластинки популярных музыкантов вроде The Beatles, Pink Floyd, Weezer и прочих исполнителей. Портал Know Your Meme сделал подборку таких обложек, а мы выбрали самые интересные.
Первая из них — карикатура на оформление альбома Nirvana «Nevermind», герой которой — младенец Спенсер Элден — успел повзрослеть и подать в суд на бывших участников группы за распространение детской порнографии. Вместо него героем фан-арта стал Барт Симпсон.
Еще одна известная пародия — на обложку альбома Кендрика Ламара «Damn.». Слово в названии пластинки переводится как «проклятье» или «блин» и используется в ситуациях, когда что‑то идет не по плану. Кажется, парень с обложки не совсем так представлял себе мелирование волос.
Альбом рокеров Rage Against the Machine «Evil Empire» тоже получил сатирическую версию. На ней в супергеройском костюме изображен Шегги — персонаж из мультсериалов о Скуби-Ду, известный своей трусливостью, а еще любовью к разным вкусностям. Вот что Скуби-печенье делает с мужчиной!
Следующая пародия — коллаборация пластинки Gorillaz «Demon Days» и «Южного Парка». Вместо 2-D, Мердока, Нудл и Рассела на обложке изображены Эрик, Стэнли, Кайл и Кенни. Псевдоальбом называется «Cow Days» и отсылает к одноименному эпизоду сериала.
Обложка альбома Канье Уэста «Ye» была не только воссоздана истинными художниками и ценителями музыки из реддита, но и интерпретирована пользователями твиттера. Для этого даже был придуман сайт yenerator.com.
На оригинальной обложке написано «Я ненавижу жить. С биполярным расстройством. Это классно». Кому‑то показалось, что надпись «Twin Peaks» будет смотреться более уместно на этом фоне.
Альбом «The Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd обладает одной из самых узнаваемых обложек в истории. Пародий на нее множество, но вот особенно милая — с пони Радугой Дэшем, который становится продолжением спектра. Только взгляд у него немного зловещий, будто у него тоже есть своя темная сторона.
Последний пример — на дизайн альбома Playboi Сarti «Die Lit». Кто только не прыгал с этой сцены вместо рэпера: человечек из Minecraft, Барт Симпсон и даже медведь. А еще Сквидвард из «Спанч Боба», летящий в толпу злодеев мультсериала. Но не переживайте: кажется, белка Сэнди готовится его спасти.
И куда же без карикатур на тот самый альбом Дрейка.