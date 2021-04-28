Бой рестлеров и крауд-серфинг: лучшие фотожабы с медведями, падающими с деревьев

В США появление медведей в небольших городах и поселениях стало уже повседневным явлением. Часто животные просто разгуливают по улицам, а иногда забираются на деревья, откуда потом не могут слезть самостоятельно.

В таких случаях за дело берутся специальные службы — они усыпляют медведей с помощью транквилизаторов, а потом ловят их с помощью специального тента и отправляют обратно в дикую природу.

Фотографии падающих с деревьев зверей регулярно появляются в соцсетях и, казалось бы, уже никого не могут удивить. Однако для некоторых людей эти кадры по-прежнему остаются чем‑то необычным и в то же время забавным.

Например, 26 апреля пользователь твиттера Chauncey Sugarsweets поделился снимками таких «летающих» медведей. И оказалось, что они идеально подходят для фотожаб. Пользователи начали фотошопить к животным рестлеров и скейтбордистов, менять фон и добавлять смешные подписи.