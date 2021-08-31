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Дэмиен Херст нарисовал обложку нового альбома Дрейка. Она стала мемом и вызвала вопросы фанатов

Дарья Мельникова
Вчера в 22:03

Накануне канадский рэпер Дрейк опубликовал в инстаграме обложку альбома «Certified Lover Boy». Фанаты ждали его с 2018 года.

Обложку разработал Дэмиен Херст — один из самых богатых художников современности и арт-коллекционер. Многим он известен как создатель чучела тигровой акулы в формальдегиде, которую продали в 2004 году, предположительно, за 12 млн долларов. Среди музыкантов он успел поработать с RHCP, оформив им обложку десятого лонгплея.

На предстоящем релизе Дрейка изображено 12 эмодзи беременных женщин, что тут же озадачило поклонников и даже рэпера Lil Nas X.

Некоторые фанаты предполагают, что эмодзи с беременными на обложке появились неспроста. Ведь Дрейк обещал выпустить «Certified Lover Boy» в январе 2021 года, и с того момента прошло почти девять месяцев.

Пользователи твиттера не прошли мимо инфоповода и превратили обложку в мем.

Бренды и звезды тоже обратили внимание на странный дизайн предстоящего релиза. NBA on TNT, который транслирует игры Национальной баскетбольной ассоциации, сделал пародийную обложку с Шакилом О’Нилом в форме разных клубов.

А рэпер Lil Nas X напомнил о дате выхода своего альбома, используя пародийную фотографию, которую сделал один из фанатов.

Это не первый раз когда Lil Nas X смеется над Дрейком. В 2019 году он опубликовал твит, в котором рассказал о работе над альбомом «Nothing was the same» — с таким же названием как и альбом Дрейка 2013 года. А главное отличие от оригинальной обложки — на фоне неба голова Lil Nas X, а не Дрейка.

На официальной страничке «всего, что связано с Дрейком» появился пост, в котором сказано: «Одна из двух работ Дэмиена Херста». Означает ли это, что рэпер подготовил две обложки для предстоящего альбома, пока неясно.

Поклонники предположили, что художник потратил не много времени, придумывая обложку. Намекая, что он просто объединил две свои предыдущие работы — «Virgin Mothe» и «Spot Paintings».

Некоторые пользователи не поняли смысл обложки, сравнив это с «плохой шуткой» и предположив, что рэпер проиграл пари.

«Дрейк, должно быть, проиграл пари, потому что обложка этого альбома — 😭😭».

Дизайн «Certified Lover Boy» также сравнили с обложкой альбома Канье Уэста «Donda», который вышел 29 августа.

«Обложка альбома Канье — это буквально черный квадрат, и она все равно лучше, чем у Дрейка».
«Клянусь богом, если обложка альбома Дрейка будет кучей беременных эмодзи после того, как Канье выпустил альбом в виде черного квадрата, то… Я знаю так много талантливых людей, которые убили бы за возможность сделать обложку для этих парней, и вот что мы получаем 😭».
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