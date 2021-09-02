В России 11 видов животных отнесены к категории вероятно исчезнувших. Среди них лошадь Пржевальского

В России по результатам последней инвентаризации 11 видов животных отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минприроды.

Речь идет о черноморской популяции атлантического осетра, аборигенной популяции балтийского осетра, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, овсянке Янковского, тюлене-монахе, кулане, лошади Пржевальского и других.

Всего в Красную книгу России включены 443 вида животных и 676 — растений. В последнюю редакцию книги включили 14 новых видов млекопитающих (включая восточного длиннокрыла, европейскую широкоушку, черношапочного сурка м индийского дикобраза), а также 29 птиц (в том числе чернозобая гагара, красношейная поганка и малая колпица).

Охрану 13 видов животных, восстановление которых требуется в первую очередь, предусматривает федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». В рамках него государству помогают некоммерческие организации.

По данным Минприроды, за последние 400 лет с территории России исчезли девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан и морская корова.

1 августа в России вступил в силу закон, который разрешает добычу краснокнижных животных «в исключительных случаях». В Госдуме заверяют, что речь идет «про спасение, а не про истребление», в Гринписе считают, что документ позволит богатым людям осуществлять трофейную охоту на животных из Красной книги.