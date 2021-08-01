В России разрешили добычу краснокнижных животных. Это может привести к трофейной охоте на них

В России вступили в силу два федеральных закона, которые разрешают добычу краснокнижных животных «в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Добыча представителей редких видов теперь возможна для их мониторинга, регулирования численности, устранения угрозы для жизни человека, предотвращения массовых заболеваний среди домашних животных и обеспечения традиционного образа жизни коренных народов России.

В ведомстве утверждают, что запрет на хозяйственное использование краснокнижных животных и охоту на них сохраняется. Разрешение на добычу редких видов птиц и млекопитающих будет выдавать Росприроднадзор.

В Greenpeace считают, что документ позволит богатым людям осуществлять трофейную охоту на животных из Красной книги. Руководитель программы организации по особо охраняемым природным территориям в России Михаил Крейндлин заявил в разговоре с «Говорит Москва», что закон фактически отменяет запрет на отстрел редких видов.

«Если в старом законе об охоте прямо запрещен отстрел, теперь такого нет. Добывание включает и отстрел, и отлов в исключительных случаях», — пояснил он.

По мнению Greenpeace, поправки попросило принять охотничье лобби в Госдуме, чтобы под видом, например, охоты в научных целях добывать краснокнижных животных. Крейндлин говорит, что закон может привести к коррупции при получении разрешений и иметь очень негативные последствия.

Авторами поправок стали депутаты Владислав Резник и Максим Щаблыкин, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев и первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Все они состоят в партии «Единая Россия».