Ирина Трубникова вернула контроль над имуществом Natura Siberica. Она приостановила производство

Первая жена основателя Natura Siberica получила контроль над производством и имуществом косметической компании. Об этом сообщается в инстаграме бренда.

The Bell со слов источника в компании пишет, что Трубникова стала ответственной за сохранность имущества Natura Siberica по решению следователя. Ранее производственное оборудование и другое имущество арестовали после пожара на одной из производственных площадок, принадлежащей структуре Олега Дерипаски.

Генеральный директор компании Сергей Буйлов, который спорит с Трубниковой по вопросу управления бизнесом, заявил, что по ее указаниям оцеплен завод в Дмитрове, сотрудников не пустили на рабочие места, а «представители охраны выведены с территории неизвестным ЧОПом». «Производство остановлено. Компания терпит убытки. Ирина Трубникова перешла к активным физическим действиям», — добавил он.

Представитель Трубниковой подтвердил, что здание оцеплено и производство приостановлено «в рамках охраны имущества». 31 августа завод снова заработает.

После смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова внутри компании развернулся корпоративный конфликт — наследники не могут договориться о разделе власти. Cотрудники объявляют о попытке рейдерского захвата и протестуют против нового управляющего — Сергея Буйлова, грозясь уволиться в случае проигрыша Ирины Трубниковой. «Афиша Daily» узнавала точку зрения владелицы компании.