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За проезд в московском метро можно будет платить лицом

Илья Голубев
Сегодня в 17:26

Московские власти собираются запустить в метро систему FacePay для оплаты проезда по сканированию лица. Об этом Департамент транспорта Москвы сообщил в своем телеграм-канале. Систему начнут внедрять в экспериментальном режиме с 1 октября.

Уточняется, что FacePay — часть общей системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, которая должна сделать столичное метро безопаснее и удобнее. Например, она сможет оценивать загруженность вагонов и показывать эти данные пользователям городских мобильных приложений, чтобы они выбирали вагоны посвободнее. В будущем система научится определять посторонние предметы или определять людей, которым нужна помощь (например, если пассажир упал в обморок).

Московское метро с каждым годом становится все более технологичным и запутанным. «Афиша Daily» объясняла, как разобраться в новых схемах транспорта Москвы, которые становятся все сложнее.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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