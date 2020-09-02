За проезд в московском метро можно будет платить лицом

Московские власти собираются запустить в метро систему FacePay для оплаты проезда по сканированию лица. Об этом Департамент транспорта Москвы сообщил в своем телеграм-канале. Систему начнут внедрять в экспериментальном режиме с 1 октября.

Уточняется, что FacePay — часть общей системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, которая должна сделать столичное метро безопаснее и удобнее. Например, она сможет оценивать загруженность вагонов и показывать эти данные пользователям городских мобильных приложений, чтобы они выбирали вагоны посвободнее. В будущем система научится определять посторонние предметы или определять людей, которым нужна помощь (например, если пассажир упал в обморок).

Московское метро с каждым годом становится все более технологичным и запутанным. «Афиша Daily» объясняла, как разобраться в новых схемах транспорта Москвы, которые становятся все сложнее.