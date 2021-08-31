Ярмарка Cosmoscow откроется 9 сентября в Гостином Дворе. В ней примут участие 80 галерей

В Гостином Дворе с 9 по 12 сентября пройдет 9-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В ней примут участие 80 галерей, 16 из которых зарубежные. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

9 сентября состоится превью ярмарки, на него пригласят представителей СМИ. А с 10 сентября посмотреть стенды Cosmoscow смогут все желающие. Для них будут подготовлены аудиогиды с информацией об участниках, спецпроектах и новых авторах.

Впервые на Cosmoscow появится секция цифрового NFT-искусства, ее будут курировать Елена Завелев и Джесс Конатсер. Среди участников — 404.zero, арт-группа Recycle, Мария Агуреева, Инес Альфа, Эрик Винковски, Кевин Эбош, Дима Ребус, Энн Спалтер и Анна Таганцева-Кобзева.