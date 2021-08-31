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Ярмарка Cosmoscow откроется 9 сентября в Гостином Дворе. В ней примут участие 80 галерей

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:07

В Гостином Дворе с 9 по 12 сентября пройдет 9-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В ней примут участие 80 галерей, 16 из которых зарубежные. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

9 сентября состоится превью ярмарки, на него пригласят представителей СМИ. А с 10 сентября посмотреть стенды Cosmoscow смогут все желающие. Для них будут подготовлены аудиогиды с информацией об участниках, спецпроектах и новых авторах.

Впервые на Cosmoscow появится секция цифрового NFT-искусства, ее будут курировать Елена Завелев и Джесс Конатсер. Среди участников — 404.zero, арт-группа Recycle, Мария Агуреева, Инес Альфа, Эрик Винковски, Кевин Эбош, Дима Ребус, Энн Спалтер и Анна Таганцева-Кобзева.

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Также на ярмарке представят коллективный стенд Created in Moscow, исследующий тему малых скульптурных форм, аудиоинсталляцию «Unfold Your World» с AR-элементами, серию «Световые машины» Коки Рамишвили, выставку Ирины Кориной.

Гости Cosmoscow смогут увидеть новую работу Миши Бурого, затрагивающую темы экологии и потребительской культуры, проект Safari Verucca арт-группы «Ворожея» о поэтике креативного класса, работы Оскара Рабина, Петра Беленка, Никиты Алексеева и других авторов.

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Музей современного искусства «Гараж» представит на ярмарке петербургскую часть своей архивной коллекции. Об отдельных перформансах, художественных проектах и культурных феноменах можно будет узнать подробнее из тематических подкастов и документов.

В дни ярмарки в Гостином Дворе пройдут новые перформансы Анны Андржиевской, Данини, Леры Лернер, Семена Мотолянца и групп «Партия мертвых» и «Север-7». Музыкальная часть программы включает в себя выступления Валерия Алахова, Леры Нибиру и Лены Поповой.

Кроме того, на Cosmoscow состоятся дискуссии о проблемах арт-рынка, музейных закупках, устойчивом развитии в искусстве, коллекционном дизайне и коллаборациях брендов и художников. Отдельные мероприятия будут представлены онлайн вплоть до 19 сентября.

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