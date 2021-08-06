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Anna Nova, Diehl и Pop/off/art: ярмарка Cosmoscow объявила полный список галерей-участниц

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:35

Девятая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 10 по 12 сентября в Гостином Дворе, объявила полный список участников. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

В 2021 году в ярмарке поучаствуют 80 галерей, 16 из которых — международные. Посетители смогут познакомиться с галереями из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, ОАЭ, Норвегии и других стран.

Среди российских галерей-участниц — A-s-t-r-a, Alina Pinsky Gallery, Anna Nova, Artwin, Fragment Gallery, Futuro, Iragui, Ilona-K Art Space, InArt by Ksenia Podoynitsyna, Jart, K35 Space, Lazy Mike, Mirra, MYTH Gallery, Pop/off/art и другие. В числе иностранных гарелей будут представлены Pearl Lam Galleries (Гонконг), Peres Projects (Берлин), Temnikova & Kasela (Таллин), Diehl (Берлин) и другие. Полный список участников можно посмотреть на сайте ярмарки.

На ярмарке будут действовать несколько секций: Main, Frame, Editions и Design. Кроме того, в этом году появится больше моностендов. Например, Artwin Gallery представит проект Евгения Антуфьева и Любови Налогиной, Pro Art’s Gallery — работы Юлии Агеносовой, Ural Vision Gallery — творчество Владимира Абиха.

Также на мероприятии можно будет увидеть произведения Миши Бурого, Александра Егорова, Алексея Панькина, Андрея Филиппова, Екатерины Селезневой, Ани Желудь, Антона Конюхова, Андрея Сяйлева, Георгия Острецова, Ольги Кройтор, Александра Щуренкова, Лизы Айвори, Мартины Грлич, Игоря Макаревича, Елены Елагиной, Павла Пепперштейна, Ирины Кориной, Павла Отдельнова, дуэта «МишМаш», Владимира Карташова, Тани Пеникер и Евгения Дудникова.

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