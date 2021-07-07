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Ярмарка Cosmoscow объявила первых участников. Среди них — галереи Jart, Myth и Orekhov Galery

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:50

Девятая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 10 по 12 сентября в Гостином Дворе, объявила первых участников. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

В 2021 году в Cosmoscow поучаствуют более 70 галерей, среди которых a-s-t-r-a, Alina Pinsky Gallery, Anna Nova Gallery, Artwin Gallery, Artzip, Fragment Gallery, Futuro, Gridchinhall Gallery, Ilona K Artspace, InArt by Ksenia Podoynitsyna, Jart Gallery, K35 Space, Lazy Mike, Mirra Gallery и Myth Gallery.

Также на ярмарке будут представлены Marina Gisich Gallery, Namegallery, Orekhov Gallery, Osnova, PA Gallery, Pogodina Gallery, pop/off/art, Pro Art’s Gallery, Ruarts Gallery, Shaltai Editions, Syntax, Tirage Unique, Triangle Gallery, Ural Vision Gallery, XL Gallery, Агентство Art.ru, «Артмоссфера», «Восточная Галерея», «Глаз», «Культпроект», «Луч», «Формат Один», Х. Л. А. М. и Эритаж.

«Дух сплоченности, ощущаемый на Cosmoscow 2020, трансформировался в чувство тотального оптимизма для всего арт-рынка. И я с нетерпением жду 9-го выпуска ярмарки как первого масштабного события нового осеннего сезона, которое объединит людей, чтобы отметить разнообразие современного искусства во всех его проявлениях», — сказал арт-директор Cosmoscow Саймон Рис.

На ярмарке будут действовать несколько секций: «Main», «Frame», «Editions» и «Design». Кроме ого, в этом году на Cosmoscow появится больше моно-стендов. Например, Artwin Gallery представит проект Евгения Антуфьева и Любови Налогиной, Pro Art’s Gallery — работы Юлии Агеносовой, Ural Vision Gallery — творчество Владимира Абиха.

Также на мероприятии можно будет увидеть произведения Миши Бурого, Александра Егорова, Алексея Панькина, Андрея Филиппова, Екатерины Селезневой, Ани Желудь, Антона Конюхова, Андрея Сяйлева, Георгия Острецова, Ольги Кройтор, Александра Щуренкова, Лизы Айвори, Мартины Грлич, Игоря Макаревича, Елены Елагиной, Павла Пепперштейна, Ирины Кориной, Павла Отдельнова, дуэта МишМаш, Владимира Карташова, Тани Пеникер и Евгения Дудникова.

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