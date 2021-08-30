Власти Петербурга выплатят педагогам по 10 тыс. рублей в сентябре

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в сентябре все педагоги города получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Смольного.

По словам Беглова, поддержать учителей и воспитателей предложили ему руководитель «Сириуса» Елена Шмелева и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — кандидаты на сентябрьских выборах в Госдуму от «Единой России».

Выплаты получат больше 120 тыс. ​​человек — все, кто работает с детьми в школах, детских садах, колледжах, дворцах творчества и детских лагерях. Среди них учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, младший педагогический персонал, школьные психологи, воспитатели и тренеры.

Беглов уточнил, что деньги будут выплачены в течение трех недель.

В августе президент России Владимир Путин распорядился единоразово выплатить по 10 тыс. рублей пенсионерам, а также предложил перечислить по 15 тыс. рублей военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За месяц до них рейтинг партии власти опустился до минимума с 2008 года. За «Единую Россию» готовы проголосовать 27% граждан. У других партий поддержка тоже снизилась: 11% — у КПРФ, 9% — у ЛДПР, 6% — у «Справедливой России». При этом доля россиян, которые вообще не собираются на выборы, увеличилась почти в два раза: с 7% в августе 2020-го до 17% на данный момент.