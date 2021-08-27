Бегунья Тимановская продала медаль на eBay за 21 тыс. долларов. Деньги пойдут на поддержку атлетов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала на аукционе eBay свою серебряную медаль, полученную на Европейских играх 2019 года.

Награда ушла с молотка за 21 тыс. долларов. Имя и гражданство покупателя не уточняются.

Полученные деньги Тимановская направит в Белорусский фонд спортивной солидарности, который объединяет атлетов, пострадавших от действий режима Александра Лукашенко.

«Сумма очень большая, и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования», — заявила бегунья.

Кристина Тимановская должна была соревноваться на дистанции 200 метров на Олимпиаде-2020. Вместе с тем ее обязали бежать дистанцию, в которой она никогда не участвовала, чтобы заменить другую бегунью.

В ответ на это бегунья в инстаграме обвинила руководство сборной в некомпетентности, после чего НОК Беларуси попытался вывезти ее из Токио. В аэропорту девушка обратилась за помощью к японским полицейским и записала видеообращение для МОК, опасаясь уголовного преследования на родине.

В свою очередь, Олимпийский комитет лишил аккредитации главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича и тренера Артура Шумака, которые причастны к попыткам насильно вывезти спортсменку.

Готовность предоставить политическое убежище Тимановской выразили сразу несколько европейских стран. Спортсменка выбрала Польшу.