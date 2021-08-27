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Бегунья Тимановская продала медаль на eBay за 21 тыс. долларов. Деньги пойдут на поддержку атлетов

Валерия Корниенко
Вчера в 16:39

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала на аукционе eBay свою серебряную медаль, полученную на Европейских играх 2019 года.

Награда ушла с молотка за 21 тыс. долларов. Имя и гражданство покупателя не уточняются.

Полученные деньги Тимановская направит в Белорусский фонд спортивной солидарности, который объединяет атлетов, пострадавших от действий режима Александра Лукашенко.

«Сумма очень большая, и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования», — заявила бегунья.

Кристина Тимановская должна была соревноваться на дистанции 200 метров на Олимпиаде-2020. Вместе с тем ее обязали бежать дистанцию, в которой она никогда не участвовала, чтобы заменить другую бегунью.

В ответ на это бегунья в инстаграме обвинила руководство сборной в некомпетентности, после чего НОК Беларуси попытался вывезти ее из Токио. В аэропорту девушка обратилась за помощью к японским полицейским и записала видеообращение для МОК, опасаясь уголовного преследования на родине.

В свою очередь, Олимпийский комитет лишил аккредитации главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича и тренера Артура Шумака, которые причастны к попыткам насильно вывезти спортсменку.

Готовность предоставить политическое убежище Тимановской выразили сразу несколько европейских стран. Спортсменка выбрала Польшу.

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