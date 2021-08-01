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Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио после критики руководства сборной

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:35

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из японской столицы Токио. Завтра спортсменка должна была бежать 200 метров, но представители сборной решили срочно депортировать ее — купили билеты на самолет и привезли в аэропорт. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности (BSSF).

BSSF призывает МОК и Международную федерацию легкой атлетики оказать помощь бегунье. По данным Фонда, Тимановская находится у третьего терминала, а полетит на рейсе TK 0199 в 16:50 по московскому времени. Со спортсменкой уже работают полиция и волонтеры, она также ищет представителя белорусской диаспоры в Токио.

Позже Тимановская записала видеобращение, в котором пожаловалась на давление и попросила МОК вмешаться в ситуацию. «Меня пытаются вывезти из страны без моего согласия», — заявила она.

30 июля Тимановская в инстаграме назвала «беспределом» то, что руководство сборной Беларуси обязало легкоатлетку бежать не ее дистанцию. На Олимпиаду не допустили участниц эстафеты Кристину Мулярчик, Анну Михайлову и Марии Жодик из‑за недостаточного количества допинг-тестов, поэтому Тимановскую заставили бежать 4 по 400 метров, хотя она участвует только на дистанциях 100 и 200 метров.

Оказывается, наше «очень крутое начальство» решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду — и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!
Кристина Тимановская

«Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?», — спрашивает главных тренеров Тимановская на видео, которое уже удалила. После этого она выложила пост, в котором объяснила свое «эмоциональное высказывание».

Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 метров и готова ли я? Но все решили сделать за моей спиной, при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор.
Кристина Тимановская

Легкоатлетка заявила, что готова пробежать 400 метров и «попробовать себя в новой дистанции». Ее возмутило, что «никто из главных тренеров до сих пор не попытался узнать о ее состоянии». «Я считаю , что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!», — написала она.

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