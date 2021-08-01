Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио после критики руководства сборной

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из японской столицы Токио. Завтра спортсменка должна была бежать 200 метров, но представители сборной решили срочно депортировать ее — купили билеты на самолет и привезли в аэропорт. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности (BSSF).
BSSF призывает МОК и Международную федерацию легкой атлетики оказать помощь бегунье. По данным Фонда, Тимановская находится у третьего терминала, а полетит на рейсе TK 0199 в 16:50 по московскому времени. Со спортсменкой уже работают полиция и волонтеры, она также ищет представителя белорусской диаспоры в Токио.
Позже Тимановская записала видеобращение, в котором пожаловалась на давление и попросила МОК вмешаться в ситуацию. «Меня пытаются вывезти из страны без моего согласия», — заявила она.
30 июля Тимановская в инстаграме назвала «беспределом» то, что руководство сборной Беларуси обязало легкоатлетку бежать не ее дистанцию. На Олимпиаду не допустили участниц эстафеты Кристину Мулярчик, Анну Михайлову и Марии Жодик из‑за недостаточного количества допинг-тестов, поэтому Тимановскую заставили бежать 4 по 400 метров, хотя она участвует только на дистанциях 100 и 200 метров.
«Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?», — спрашивает главных тренеров Тимановская на видео, которое уже удалила. После этого она выложила пост, в котором объяснила свое «эмоциональное высказывание».
Легкоатлетка заявила, что готова пробежать 400 метров и «попробовать себя в новой дистанции». Ее возмутило, что «никто из главных тренеров до сих пор не попытался узнать о ее состоянии». «Я считаю , что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!», — написала она.