Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио после критики руководства сборной

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из японской столицы Токио. Завтра спортсменка должна была бежать 200 метров, но представители сборной решили срочно депортировать ее — купили билеты на самолет и привезли в аэропорт. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности (BSSF). BSSF призывает МОК и Международную федерацию легкой атлетики оказать помощь бегунье. По данным Фонда, Тимановская находится у третьего терминала, а полетит на рейсе TK 0199 в 16:50 по московскому времени. Со спортсменкой уже работают полиция и волонтеры, она также ищет представителя белорусской диаспоры в Токио.

Позже Тимановская записала видеобращение, в котором пожаловалась на давление и попросила МОК вмешаться в ситуацию. «Меня пытаются вывезти из страны без моего согласия», — заявила она. 30 июля Тимановская в инстаграме назвала «беспределом» то, что руководство сборной Беларуси обязало легкоатлетку бежать не ее дистанцию. На Олимпиаду не допустили участниц эстафеты Кристину Мулярчик, Анну Михайлову и Марии Жодик из‑за недостаточного количества допинг-тестов, поэтому Тимановскую заставили бежать 4 по 400 метров, хотя она участвует только на дистанциях 100 и 200 метров.

Оказывается, наше «очень крутое начальство» решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду — и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы! Кристина Тимановская

«Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?», — спрашивает главных тренеров Тимановская на видео, которое уже удалила. После этого она выложила пост, в котором объяснила свое «эмоциональное высказывание».

Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 метров и готова ли я? Но все решили сделать за моей спиной, при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Кристина Тимановская