Loqiemean представил новый остросоциальный сингл «Good Not Ok»

Сингл посвящен телефонам, а именно — тому, что их первоначальная функция теряется в потоке информационного шума. Люди постоянно натыкаются на рекламу, звонки от коллекторов и неизвестных номеров, но чего‑то по-настоящему стоящего во всем этом нет.

Рэп-металлист Loqiemean выпустил новый трек «Good Not Ok». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

«Пусть идут гудки, пусть идут мимо. Не бери звонки, не бери, милый», — поет Роман Худяков (настоящее имя артиста) в припеве.

Loqiemean — подписант объединения Booking Machine. В марте он представил альбом «Контроль» — вторую часть релизной трилогии «Serendipity». Рэпер планирует рассказать о создании этого материала в документалке, которая получила название «Snippet».

24 августа вышло интервью Худякова Юрию Дудю. В ролике он рассказал, почему Москва, по его мнению, портит людей, что ему не нравится в России и какой он видит страну в будущем. Помимо этого, они поговорили о религии, Хаски, Ларсе фон Триере, плагиате, семье музыканта и сибирском воспитании.