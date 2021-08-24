Рэп-металлист Loqiemean стал новым гостем шоу «вДудь»

На ютьюб-канале «вДудь» вышел новый выпуск шоу, гостем которого на этот раз стал рэп-металлист Loqiemean.

В интервью Роман Худяков (настоящее имя артиста) рассказал Юрию Дудю, почему Москва, по его мнению, портит людей, что ему не нравится в России, и какой он видит страну в будущем. Помимо этого, они поговорили о религии, Хаски, Ларсе фон Триере, плагиате, семье музыканта и сибирском воспитании.