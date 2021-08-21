«Данное сообщение»: как маркировка иноагента стала частью «новой реальности» в рунете

20 августа телеканал «Дождь»*, издание «Важные истории»** и семь его журналистов внесли в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Теперь они тоже вынуждены на каждой публикации оставлять длинный текст большими буквами, предупреждающий зрителя или читателя о том, что они иноагенты.

Знакомство россиян с маркировкой иноагента произошло 23 апреля, когда в список внесли популярное издание «Медуза»*. В рунете, как и в прошлый раз, иронизируют над «новой реальностью» в медиа, предлагают свои версии уже привычного «Данного сообщения» и опасаются, что список СМИ-иноагентов будет только расширяться.