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Белорусская бегунья Тимановская заявила, что власти страны запретили спортсменам выезжать за границу

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:58

Правительство Беларуси запретило спортсменам выезжать на соревнования за границу. Об этом сообщила РБК белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская.

«Сегодня буквально узнали новость, что министр спорта запретил всем спортсменам выезжать за пределы Республики Беларусь — будь то соревнования, тренировочные сборы, даже речь шла и об отпусках», — рассказала бегунья.

Тимановская полагает, что запрет пока формально не введен. «Я думаю, что официальной бумаги нет, как не было и до этого. Мы никогда не видели официальных бумаг о запретах», — сказала она.

Слова спортсменки подтвердил белорусский легкоатлет, серебряный призер Олимпиады 2008 года Андрей Кравченко. Он показал в инстаграме скриншот переписки, где сказано, что «приказом министра спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за рубеж на соревнования, это касается и тех, кто находится в отпуске». По его словам, запрет касается в том числе выездов за свой счет, а тот, кто нарушит правило, будет уволен.

На Олимпийских играх в Токио представители белорусской сборной пытались насильно вывезти Тимановскую обратно на родину. Все из‑за видеоролика в инстаграме, в котором она обвиняет руководство сборной в некомпетентности. Они обязали спортсменку бежать дистанцию, в которой она никогда не участвовала, чтобы заменить другую бегунью.

В аэропорту девушка обратилась за помощью к японским полицейским и записала видеообращение для МОК, опасаясь уголовного преследования в Беларуси.

В свою очередь олимпийский комитет лишил аккредитации главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича и тренера Артура Шумака, которые причастны к попыткам насильно вывезти спортсменку.

Готовность предоставить политическое убежище Тимановской выразили сразу несколько европейских стран. Спортсменка выбрала Польшу.

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