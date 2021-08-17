Арестованный экс-главред Nexta объявил о запуске нового медиа

Бывший главред белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич запустил новый информационный портал. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Новое медиа будет называться Sprava. В нем Протасевич планирует публиковать инсайды, эксклюзивы и «авторское мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад».

«Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде», — говорится в описании проекта.

Первым материалом в Sprava стал текст о помиловании людей, привлеченных к уголовной ответственности из‑за участия в протестах в Беларуси после президентских выборов в 2020 году. В публикации отмечается, что власти страны «готовы идти на диалог», а активисты должны «признать свои ошибки и вину».

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включил его в список лиц, причастных к терроризму, что грозит ему длительным тюремным заключением.

В июле экс-главред Nexta создал новый аккаунт в твиттере, где попросил юзеров задавать ему интересующие вопросы и пообещал, что отвечать будет «без присмотра».