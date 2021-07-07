«Возвращаюсь к жизни в интернете»: Роман Протасевич завел новый твиттер-аккаунт и ответил на вопросы

Белорусский оппозиционер и экс-главред Nexta Роман Протасевич завел новый аккаунт в твиттере. Он ответил на вопросы пользователей о том, собирается ли уезжать из Беларуси и изменились ли его взгляды.

«Привет, друзья. Это мой новый твиттер. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете. Вы в любой момент можете мне написать или что‑нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить», — сказал Протасевич на видео в первом твите.