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«Возвращаюсь к жизни в интернете»: Роман Протасевич завел новый твиттер-аккаунт и ответил на вопросы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:10

Белорусский оппозиционер и экс-главред Nexta Роман Протасевич завел новый аккаунт в твиттере. Он ответил на вопросы пользователей о том, собирается ли уезжать из Беларуси и изменились ли его взгляды.

«Привет, друзья. Это мой новый твиттер. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете. Вы в любой момент можете мне написать или что‑нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить», — сказал Протасевич на видео в первом твите.

Он попросил юзеров задавать ему интересующие вопросы и пообещал, что отвечать будет «без присмотра». Некоторые ответы Протасевича:

На первом аккаунте Протасевич критиковал Александра Лукашенко и белорусских силовиков. На новом профиле критики действующей власти пока нет.

Романа Протасевича задержали в минском аэропорту 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден экстренно сесть там после сообщения о минировании. В небе над Беларусью лайнер сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил. Вместе с журналистом была задержана и Софья Сапега, гражданка РФ.

Позже Протасевич выступил на брифинге МИД Беларуси и заявил, что с ним все в порядке и со здоровьем проблем у него нет. Он заверил, что его не пытали и не принуждали к сотрудничеству со следственными органами.

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