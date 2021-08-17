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Facebook удалит аккаунты «Талибана»* и будет блокировать связанный с движением контент

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:59

Компания Facebook ввела запрет на любой контент, связанный с продвижением группировки «Талибан»* в своей соцсети, а также в Instagram и WhatsApp. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление корпорации.

«Согласно законодательству США, „Талибан“ признан террористической организацией, и мы запретили ему пользоваться нашими сервисами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций», — сообщил представитель компании.

Запрет означает, что администрация Facebook удалит аккаунты талибов, а также те учетные записи, которые поддерживают запрещенное движение и восхваляют его. Группировка в течение нескольких лет распространяла свои сообщения при помощи социальных сетей, отмечает телеканал.

Что касается WhatsApp — платформа чата полностью зашифрована, поэтому Facebook не сможет контролировать сообщения пользователей. Однако, по словам представителя мессенджера, если Facebook «станет известно, что в WhatsApp может присутствовать лицо или организация, на которых наложены санкции, то будут приняты меры».

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден считает, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

Через два дня после захвата власти талибы объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников. Кроме того, они призвали женщин присоединиться к созданию нового государства.

«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле — после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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