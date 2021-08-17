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Роспотребнадзор: в России скоро появится пятая вакцина от коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:41

В ближайшее время в России появится пятая вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Эта ситуация блокирует распространение вируса», — отметила она.

В конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию «ЭпиВакКорона-Н». Она создана на основе пептидных антигенов для профилактики коронавируса. Препарат, как и предыдущие вакцины, будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения.

По словам руководителя центра Рината Максютова, все данные для регистрации «ЭпиВакКорона-Н» уже отправлены в Минздрав. Ожидается, что препарат одобрят уже в августе этого года.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В августе стало известно, что Институт экспериментальной медицины в Петербурге начал тестировать съедобную вакцину со вкусом ряженки. Она представлена в виде капсулированной таблетки, внутри которой находится модифицированный прибиотик. Исследователи отмечают, что она подойдет для детей и пожилых людей.

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