В Петербурге испытывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. Ее планируют давать пожилым и детям

В Петербурге начались испытания съедобной вакцины от коронавируса со вкусом ряженки, которую разработал Институт экспериментальной медицины. Заведующий отделом молекулярной биологии института Александр Суворов сказал ТАСС, что пока испытания проходят на животных.

По его словам, вакцина, созданная на основе молочнокислых бактерий, прекрасно подойдет для детей и пожилых людей. Она представлена в виде капсулированной таблетки, внутри которой находится модифицированный прибиотик.

Авторы исследования отмечают повышение в крови животных количество антител классов A (IgA) и G (IgG).

«Наши данные показывают, что этот пробиотический штамм какое‑то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу. Воздействие на организм будет мягким. <…> Ожидается, что через полгода можно будет вакцину повторять», — рассказал Суворов.

Результаты тестирования на животных планируют получить в ноябре. После этого начнутся клинические испытания вакцины.