Центр «Вектор» подал документы на регистрацию еще одного препарата для вакцинации от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств Минздрава.

«Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — так обозначена новая разработка в реестре. Согласно документу препарат предполагается выпускать в виде суспензии для внутримышечного введения. Одна доза «ЭпиВакКорона-Н» составляет 0,5 мл вещества.

Клинические исследования данной вакцины начались 8 апреля 2021 года. Их планируется завершить 30 сентября 2021 года.

Предыдущая вакцина, разработанная учеными «Вектора», — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре 2020 года. Она начала поступать в медучреждения в апреле 2021 года.

«ЭпиВакКорону», как и используемый широко «Спутник V», могут применять для вакцинации людей от 18 лет. В отличие от третьего препарата — «КовиВака» — у вакцины центра «Вектор» нет ограничений для лиц старше 60 лет.