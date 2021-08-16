Артем Дзюба не попал в национальную сборную на первые матчи под руководством Карпина

Тренерский штаб сборной России во главе с ее новым тренером Валерием Карпиным назвал состав национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года. Список игроков опубликован на сайте «Матч ТВ».

В него не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который с 2018 года занимал пост капитана российской сборной. С чем связано такое решение тренерского штаба, не уточняется.

Накануне Дзюба не вошел в стартовый состав «Зенита» в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Футболист вышел на поле только на 88-й минуте. Тренер петербургской команды Сергей Семак объяснил это недостаточной физической готовностью футболиста.

Metaratings пишет, не указывая источник информации, что у Дзюбы с Семаком личный конфликт и руководство «Зенита» якобы ищет варианты, чтобы отдать нападающего в аренду. По информации портала, одним из клубов-претендентов может стать «Рубин».

СМИ также рассказывают о конфликте Дзюбы с Валерием Карпиным, о котором известно с 2009 года. Тогда они оба представляли московский «Спартак». В конце июля тренер национальной команды заявлял, что его личные отношения с нападающим «не могут влиять на сборную».

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу в конце июля. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова, под руководством которого команда не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в группе.