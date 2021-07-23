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Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:12

Российский футбольный союз назначил Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. При этом ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной с должностью главного тренера ФК «Ростов». Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. <…> Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — прокомментировал президент РФС Александр Дюков.

Карпин в свою очередь заявил, что для него «большая честь» быть приглашенным в сборную. Он подчеркнул, что основная задача для команды сейчас — попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре, поэтому она «приложит все усилия, чтобы эту задачу решить».

52-летний Валерий Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году, он тренировал «Спартак», испанскую «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира. С 2017 года Карпин возглавляет «Ростов».

Должность главного тренера сборной России по футболу освободилась после увольнения Станислава Черчесова.

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