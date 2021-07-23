Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

Российский футбольный союз назначил Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. При этом ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной с должностью главного тренера ФК «Ростов». Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. <…> Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — прокомментировал президент РФС Александр Дюков.

Карпин в свою очередь заявил, что для него «большая честь» быть приглашенным в сборную. Он подчеркнул, что основная задача для команды сейчас — попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре, поэтому она «приложит все усилия, чтобы эту задачу решить».

52-летний Валерий Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году, он тренировал «Спартак», испанскую «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира. С 2017 года Карпин возглавляет «Ростов».

Должность главного тренера сборной России по футболу освободилась после увольнения Станислава Черчесова.