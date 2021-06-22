Россия проиграла Дании со счетом 1:4 и вылетела из Евро-2020

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене, Дания.

Сборная России пропустила четыре мяча от футболистов Дании и проиграла со счетом 1:4. Российская команда заняла последнее место в группе и вылетела из чемпионата Европы. Трансляцию вел телеканал «Россия 1».

Счет открыл датский футболист Миккель Дамсгор, который отправил мяч в ворота перед штрафной линией. Второй мяч в ворота сборной России забил Юссуф Поульсен.

Спустя 10 минут российский нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти, подарив шанс на выход из группы. Однако за ним последовало еще два гола в ворота России от Андреаса Кристенсена и Йоакима Мехле.

Все свои мячи команда Дании посвятила полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча против Финляндии после сердечного приступа.

В первом матче группового этапа Россия проиграла Бельгии, пропустив три гола. Второй матч (против финнов) завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. В свою очередь Финляндия обыграла датскую команду со счетом 1:0.

По итогам игры со сборной Дании Россия не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Первое место в групповом этапе заняла Бельгия, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, однако по дополнительным показателям второе место получили датчане, а третье — финны.