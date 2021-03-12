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Покрас Лампас продал на криптоаукционе фотографию своей работы на Чиркейской ГЭС

Семён Гудошников
Сегодня в 10:46

Работа Покраса Лампаса «Transition» была продана на криптоаукционе за 28,7 тыс. долларов (2,1 млн рублей) как невзаимозаменяемый токен (NFT). Об этом говорится на площадке Foundation, где проходили торги.

Для своего первого NFT-дропа Лампас выбрал проекцию авторского полотна на Чиркейскую ГЭС — крупнейшую гидроэлектростанцию на Северном Кавказе.

«Работа, оригинал которой написан на холсте, оцифрован и скорректирован для проекции, после спроецирован на физический объект, снова оцифрован и в итоге продается в виде виртуального токена за этериум, на производство которого тратится та самая электроэнергия.
Мне кажется, что все идеально сошлось!» — написал художник в инстаграме.

Невзаимозаменяемый токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

Накануне работа художника Beeple, представленная в виде NFT, была продана на аукционе Christie’s за рекордные 69,35 млн долларов (5 млрд рублей). После этого Beeple вошел в тройку самых дорогих из ныне живущих художников. Его опережает только Джефф Кунс, чья работа ушла с молотка за 91,1 млн долларов, и Дэвид Хокни, картину которого продали за 90,3 млн.

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