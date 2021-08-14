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Эмма Стоун вернется к своей роли в сиквеле «Круэллы»

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:49

Эмма Стоун повторит роль Круэллы Де Виль в продолжении одноименного фильма Disney. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, актриса уже заключила с кинокомпанией сделку о съемках в сиквеле.

Когда именно начнется производство, пока неясно, но в июне стало известно, что фильм находится на ранней стадии разработки. Тогда же сообщалось о возвращении режиссера Крэйга Гиллеспи и сценариста Тони МакНамары.

В конце июля СМИ писали, что Стоун планирует судиться с Disney по примеру Скарлетт Йоханссон, которая подала иск к кинокомпании из‑за одновременного релиза «Черной Вдовы» в сети и в кино. Однако эти слухи не получили подтверждения.

«Круэлла» — приквел фильма «101 далматинец». Премьера прошла в мае 2021 года одновременно в традиционном кинопрокате и в сервисе Disney+. Мировые сборы составили более 221 млн долларов при бюджете в 200 млн. В Disney сообщали, что довольны стартовыми сборами картинами и ее результатами в онлайн-кинотеатре.

Станислав Зельвенский подробно разобрал все недостатки и преимущества картины. Он похвалил актерский дуэт Эммы Стоун и Эммы Томпсон, но от образа душевной злодейки, которая любит собак и едва ли не является защитницей животных, он не в восторге.

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