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Скарлетт Йоханссон подаст в суд на Disney из‑за одновременного релиза «Черной вдовы» в сети и в кино

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:33

Американская актриса Скарлетт Йоханссон намерена судиться с кинокомпанией Disney, выпустившей ее последний фильм «Черная вдова». Причиной разногласий стала стратегия дистрибуции картины, сообщил Wall Street Journal.

Йоханссон возмутил одновременный выход «Черной вдовы» в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. По мнению актрисы, такой релиз нарушает ее трудовой контракт и серьезно сказывается на ее гонораре.

Дело в том, что за свое участие в фильме Йоханссон получает не фиксированный гонорар. Ей выплатят сумму, зависящую от объема кассовых сборов. При этом в рабочем договоре актрисы было указано, что ленту с ее участием ждет эксклюзивный релиз в кинотеатрах.

«Disney умышленно побудил Marvel нарушить соглашение без каких‑либо оснований, чтобы помешать Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel», — заявили в иске представители кинозвезды.

Адвокат актрисы Джон Берлински в интервью CNBC заявил, что Disney специально скрывает желание увеличить число подписчиков своей стриминговой платформы и поднять стоимость собственных акций путем одновременного выпуска фильмов в кино и в сети.

«Компания прячет это намерение и называет причиной пандемию. Преследуя краткосрочную стратегию, корпорация игнорирует контракты актеров, ответственных за успех картин, и нарушает их права», — сказал Берлински.

В иске Йоханссон к Disney отмечается, что актриса пыталась обсудить стратегию дистрибуции «Черной вдовы» после анонса одновременного релиза. Однако сотрудники корпорации не согласились на переговоры с артисткой.

Источник издания, знакомый с контрактом Йоханссон, заверяет, что решение Disney выпустить фильм в сети могло стоить исполнительнице главной роли 50 млн долларов. Общие сборы картины в мире составили лишь 318 млн долларов из‑за невысокой посещаемости кинотеатров.

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