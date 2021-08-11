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Билли Айлиш рассказала телеведущему Джимми Фэллону о синестезии. Она ассоциирует слова с цветами

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:51

Американская певица Билли Айлиш рассказала в эфире вечернего шоу Джимми Фэллона, что она, ее брат и отец — синестеты. Это означает, что они невольно ассоциируют явления, предметы, слова и даже людей с конкретными цветами, числами и геометрическими фигурами.

Данное свойство, а точнее нейрологический феномен в науке называется синестезия. Он вызван особенностями работы сенсорных и когнитивных систем. Столь необычное восприятие реальности было у Василия Кандинского, Владимира Набокова и Дюка Эллингтона.

Айлиш и ранее упоминала о своей особенности. Она нередко помогает певице при работе над клипами. Однако цвета и формы в сознании Айлиш приобретают, как оказалось, не только звуки и музыка, но даже люди.

Артистка заверила Фэллона, что тот представляет собой коричневый прямоугольник — в основном, потому что девушка видит буквы J и M в коричневых тонах. Айлиш, впрочем, отметила, что таким телеведущего видит только она. Ее брат и отец, скорее всего, оценили бы его по-другому.

«У нас бывают такие разговоры, где я говорю, что вторник- это фиолетовый круг, а мой папа говорит, что это не так, что это оранжевый квадрат или что‑нибудь еще. Мы спорим о том, что есть что. Это очень глупо», — призналась Айлиш.

Также в интервью певица рассказала, что самостоятельно придумала весь визуальный образ для релиза своего недавно вышедшего альбома «Happier Than Ever». Сперва Айлиш пребывала в растерянности, но одним дождливым вечером вдруг осознала, как хочет представить пластинку.

Второй альбом Билли Айлиш вышел 29 июля. «Афиша Daily» представила обзор релиза, а также рассказала о музыкальных видео артистки и эволюции ее режиссерского стиля.

«Афиша Daily» ранее писала о людях с синестезией и том, как они воспринимают мир. Кроме того, мы поговорили с исследователем феномена, который объяснил, как он устроен.

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