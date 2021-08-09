Книгу Киры Ярмыш проверят на пропаганду наркотиков, самоубийств и ЛГБТК+

Глава «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» адвокат Виталий Бородин, написавший доносы на ряд СМИ, попросил Генпрокуратуру проверить книгу Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3» на пропаганду гомосексуальности, наркотиков и самоубийств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо Бородина в адрес генпрокурора Игоря Краснова.

По мнению адвоката, в книге присутствуют «описание лесбийских постельных сцен, инструкция по курению гашиша, сцены, описывающие самоубийство как способ решения проблем».

Вот как на эту новость отреагировала сама Ярмыш: «Это, конечно, восхитительно. В принципе, после того как ярмарка non/fiction отказала мне в проведении презентации, стало ясно, что в России есть авторы разрешенные и запрещенные. А это уже следующий этап. Любовь к мировой художественной литературе подсказывает мне, что где‑то впереди должно маячить сжигание книг, всех разом и без проверок».

По словам Ярмыш, в книге нет пропаганды «чего бы там ни было». «Это в принципе не декларация моих политических или других взглядов, а художественный роман, которым я горжусь», — сказала она, назвав ситуацию с книгой очередной иллюстрацией того, «насколько российская власть погружается в воинственное безумие».

«Невероятные происшествия в женской камере № 3» — это писательский дебют Киры Ярмыш. Роман рассказывает о задержанной на антикоррупционном митинге девушке, которая в спецприемнике погружается в ностальгию и видит мистические сны.

22 марта на ярмарке non/fiction должна была пройти презентация романа, но в последний момент ее заменили на представление книги «Иерусалим» Алана Мура. Главред издательства Corpus, которое выпускает роман Ярмыш, Варвара Горностаева говорила, что решение приняло руководство non/fiction в обход экспертного совета мероприятия. Представители самой ярмарки возложили ответственность за срыв презентации на менеджмент издательства «Эксмо-АСТ».

Ранее после запроса Бородина издание «Проект» признали нежелательной организацией, а девять его журналистов и троих сотрудников «Открытых медиа» — иноагентами.